Затулин: Азербайджан залез в военный карман Турции

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась онлайн пресс-конференция на тему: «Капитуляция или перемирие: Каким будет статус Нагорного Карабаха?»

После подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха Россия почти сразу направила на эту территорию около двух тысяч миротворцев и пятисот единиц техники. Кроме того, в Турции был одобрен указ Эрдогана, согласно которому турецкие военные также смогут отправиться на новые территории Азербайджана.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что России нужно сделать выводы из ситуации и компенсировать усиление Турции на Кавказе.