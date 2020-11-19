Затулин: Азербайджан залез в военный карман Турции
Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин в ходе пресс-конференции НСН предупредил Баку о невозможности выплатить долг за помощь на Карабахе.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась онлайн пресс-конференция на тему: «Капитуляция или перемирие: Каким будет статус Нагорного Карабаха?»
После подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха Россия почти сразу направила на эту территорию около двух тысяч миротворцев и пятисот единиц техники. Кроме того, в Турции был одобрен указ Эрдогана, согласно которому турецкие военные также смогут отправиться на новые территории Азербайджана.
Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что России нужно сделать выводы из ситуации и компенсировать усиление Турции на Кавказе.
«Азербайджан сильно одолжился у Турции. Можно сказать, залез ей в военный карман. И выбраться из этого кармана при всем желании, на мой взгляд, будет очень трудно, если не невозможно. Азербайджан стал проводником Турции в регионе. Как бы люди в нашем руководстве не стремились демонстрировать равноудаленность, Россия, сохраняя отношения с Турцией и Азербайджаном, должна делать выводы из произошедшего. И должна находить способы компенсировать усиление Турции на Кавказе и ее вмешательство в кавказские дела»,- заявил он.
Затулин добавил, что на Западе также не в восторге от вмешательства Турции в кавказскую проблематику.
«По всей видимости, у этой озабоченности России, которая не обязательно должна быть публичной у официальных лиц, есть союзники, как ни странно, в западном лагере. Обычно мы выступаем здесь в роли конкурентов. Конкуренция сохраняется, но по отношению к итогам прошедшей компании запад разделился. И Франция, и США совершенно очевидно не довольны таким усилением Турции, с которой у них не налаживаются хорошие отношения», - отметил он.
Ранее во время пресс-конференции Константин Затулин раскрыл свое отношение к результатам урегулирования карабахского конфликта. Он заявил, что нарушителя перемирия – Азербайджан – вместо наказания получил подарок.
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