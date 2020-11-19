«Бонус вместо наказания!» В Госдуме оценили результаты карабахского соглашения для Азербайджана
Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин в ходе пресс-конференции НСН заявил, что рискованная и агрессивная позиция Азербайджана на удивление принесла свои результаты.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Капитуляция или перемирие: Каким будет статус Нагорного Карабаха?»
Армения в результате подписанного соглашения о прекращении боевых действий должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский, Агдамский и часть Газахского района.
Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин высказал свое отношение к результатам урегулирования карабахского конфликта. Он заявил, что нарушителя перемирия – Азербайджан – вместо наказания получил подарок.
«Отрицательным, с моей точки зрения, обстоятельством является то, что масштабный нарушитель режима прекращения огня – а это Азербайджан при поддержке Турции – получил бонус, а не наказание. Перемирие было достигнуто, в том числе, благодаря нашим усилиям в 1994 году. Продемонстрирован принцип «кто не рискует, тот не пьет шампанского». И вот шампанское сегодня пьют в Азербайджане, хотя, на мой взгляд, то, что сегодня происходит, это с обратным знаком повторение истории, которая произошла в 1994 году. Тогда зуб дракона посеяли армяне, захватив по периметру Карабаха районы, населенные преимущественно азербайджанцами, в результате породив проблему беженцев. Теперь зуб дракона посеял Азербайджан, захватив районы, исторически заселенный армянами. И судя по заявлениям президента Алиева, он не готов к самоопределению Карабаха, не дает на это согласия и по-прежнему выдвигает условие возврата всей территории Азербайджана», - заявил он.
Ранее во время пресс-конференции Константин Затулин рассказал о роли России в урегулировании карабахского конфликта, назвав вершителем судеб в Карабахе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+23 610 / сут.
Умерли
34 850+463 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 573 / сут.
- ЕС: необходимо возобновить переговоры по статусу Нагорного Карабаха
- Синоптики рассказали, каким будет начало зимы в Москве
- Опрос: украинцы недовольны работой Зеленского в борьбе с коронавирусом
- Путин назвал «обоснованными» претензии граждан к власти
- «Бонус вместо наказания!» В Госдуме оценили результаты карабахского соглашения для Азербайджана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru