«Бонус вместо наказания!» В Госдуме оценили результаты карабахского соглашения для Азербайджана

«Отрицательным, с моей точки зрения, обстоятельством является то, что масштабный нарушитель режима прекращения огня – а это Азербайджан при поддержке Турции – получил бонус, а не наказание. Перемирие было достигнуто, в том числе, благодаря нашим усилиям в 1994 году. Продемонстрирован принцип «кто не рискует, тот не пьет шампанского». И вот шампанское сегодня пьют в Азербайджане, хотя, на мой взгляд, то, что сегодня происходит, это с обратным знаком повторение истории, которая произошла в 1994 году. Тогда зуб дракона посеяли армяне, захватив по периметру Карабаха районы, населенные преимущественно азербайджанцами, в результате породив проблему беженцев. Теперь зуб дракона посеял Азербайджан, захватив районы, исторически заселенный армянами. И судя по заявлениям президента Алиева, он не готов к самоопределению Карабаха, не дает на это согласия и по-прежнему выдвигает условие возврата всей территории Азербайджана», - заявил он.

Ранее во время пресс-конференции Константин Затулин рассказал о роли России в урегулировании карабахского конфликта, назвав вершителем судеб в Карабахе.

