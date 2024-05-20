Путин провел переговоры с исполняющим обязанности главы Ирана
Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Кремля.
Отмечается, что Путин выразил глубокие соболезнования Мохберу, а также Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и всему народу Ирана. По словам президента России, он хорошо знал и ценил погибшего иранского лидера Эбрахима Раиси. Президент России отозвался о нем как о надежном партнере, внесшем неоценимый вклад в дружественные отношения между Тегераном и Москвой.
В свою очередь Мохбер выразил благодарность президенту Россию за поддержку и сочувствие. Стороны договорились вести дальнейшую работу по укреплению сотрудничества между странами.
Ранее Путин в ночь на 20 мая провел встречу с послом Ирана в Москве, после чего дал ряд оперативных поручений министру обороны России и руководителю МЧС, которые присутствовали при беседе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru