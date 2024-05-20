Тишковец рассказал о «термической депрессии» в зоне крушения вертолета Раиси
«Термическая депрессия» наблюдалась в зоне крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси на северо-западе республики. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
Как отметил синоптик, было зафиксировано 7-10 баллов «верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности» с нижней кромкой 300-600 м и верхней границей 9-10 км.
«Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километра – обледенение», — указал Тишковец.
Эксперт также рассказал, что при осадках видимость ухудшалась до 1-3 км, в облаках – до нескольких сотен метров, порывы ветра составляли 10-15 м/с, а в горах — до 21 м/с. Кроме того, в нижнем пограничном слое 0-3 км был зафиксирован сдвиг ветра – «разворот по направлению со 190 на 325 градусов».
По словам Тишковца, в подобных метеоусловиях полеты в горах запрещаются. Такая погода усложняет управление вертолетом, выдерживание высоты полета, вызывает повышенное напряжение в конструкции вертолета и грозит столкновением с горой в районе нисходящих воздушных потоков. Синоптик допустил, что метеоусловия могли стать «прямой или косвенной причиной» катастрофы вертолета президента Ирана.
Ранее стало известно, что воздушное судно Эбрахима Раиси потерпело крушение, врезавшись в гору, и полностью сгорело. На борту находились президент Ирана, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и другие члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана, все пассажиры погибли. Иранский вице-президент Ирана по исполнительным вопросам Мохсен Мансури подтвердил гибель президента, пишет Ura.ru.
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