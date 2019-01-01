Запущенные КНДР ракеты назвали подозрительно похожими на «Искандеры»

Ракеты, которые были на днях запущены северокорейскими военными, по своим характеристикам напоминают российские «Искандеры». К такому выводу пришли в Комитете начальников штабов Южной Кореи.

В Сеуле пришли к выводу, что обе ракеты пролетели около 600 километров, хотя ранее считалось, что одна пролетела 430, а вторая – 690 километров.