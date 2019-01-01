Запущенные КНДР ракеты назвали подозрительно похожими на «Искандеры»
Ракеты, которые были на днях запущены северокорейскими военными, по своим характеристикам напоминают российские «Искандеры». К такому выводу пришли в Комитете начальников штабов Южной Кореи.
В Сеуле пришли к выводу, что обе ракеты пролетели около 600 километров, хотя ранее считалось, что одна пролетела 430, а вторая – 690 километров.
Также южнокорейцы совместно с американцами рассчитали, что ракеты летели на высоте 50 километров.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в интервью НСН заявил, что для Вашингтона было бы разумнее сесть за стол переговоров с Пхеньяном и отменить санкции против КНДР.
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