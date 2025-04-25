Лавров заявил о скрытых сигналах Парижа к нормализации отношений с Россией
Франция периодически подает России знаки о стремлении к восстановлению двустороннего диалога, однако делает это неофициально и без публичной огласки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы.
По словам Лаврова, подобные сигналы со стороны Парижа звучат «шепотом» и не сопровождаются реальными шагами. Глава МИД выразил сожаление по поводу того, что французскому обществу навязываются упрощенные и искаженные интерпретации событий вокруг конфликта на Украине.
Министр добавил, что несмотря на официальную риторику французских властей, Москва убеждена: значительная часть общества во Франции сохраняет позитивное отношение к России. В подтверждение этого он сослался на продолжающееся участие французских парламентариев в мероприятиях к 80-летию Победы, а также на деятельность ряда французских компаний, не покинувших российский рынок.
В своей речи Лавров также отметил личный вклад Эммануэля Киде в развитие двусторонних связей, подчеркнув, что его позиция не изменилась даже после получения российского гражданства на фоне ухудшения отношений между странами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru