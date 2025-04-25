Лавров заявил о скрытых сигналах Парижа к нормализации отношений с Россией

Франция периодически подает России знаки о стремлении к восстановлению двустороннего диалога, однако делает это неофициально и без публичной огласки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы.

По словам Лаврова, подобные сигналы со стороны Парижа звучат «шепотом» и не сопровождаются реальными шагами. Глава МИД выразил сожаление по поводу того, что французскому обществу навязываются упрощенные и искаженные интерпретации событий вокруг конфликта на Украине.