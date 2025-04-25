Песков: России необходимо сохранять бдительность, несмотря на переговоры

Россия должна сохранять бдительность вне зависимости от хода переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, даже на фоне дипломатических контактов необходимо учитывать характер и действия украинского руководства. Представитель Кремля подчеркнул, что страна не может терять из виду реалии, с которыми приходится сталкиваться в отношениях с Киевом.

Ушаков рассказал о переговорах Путина и Уиткоффа

25 апреля президент России Владимир Путин провел очередную встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. До этого стороны контактировали 11 февраля и 13 марта в Москве, а также 11 апреля в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, американский дипломат входил в состав делегации США на многосторонних переговорах с участием России, прошедших в марте в Саудовской Аравии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыСШАРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры