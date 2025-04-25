Песков: России необходимо сохранять бдительность, несмотря на переговоры
Россия должна сохранять бдительность вне зависимости от хода переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».
По его словам, даже на фоне дипломатических контактов необходимо учитывать характер и действия украинского руководства. Представитель Кремля подчеркнул, что страна не может терять из виду реалии, с которыми приходится сталкиваться в отношениях с Киевом.
25 апреля президент России Владимир Путин провел очередную встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. До этого стороны контактировали 11 февраля и 13 марта в Москве, а также 11 апреля в Санкт-Петербурге.
Помимо этого, американский дипломат входил в состав делегации США на многосторонних переговорах с участием России, прошедших в марте в Саудовской Аравии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров заявил о скрытых сигналах Парижа к нормализации отношений с Россией
- Песков: России необходимо сохранять бдительность, несмотря на переговоры
- Коллективу «Вечерней Москвы» вручили благодарственные письма от Мосгордумы
- ИИ «оживил» архивные фото встречи советских и американских солдат на Эльбе
- У московской молодежи вырос интерес к газете Metro
- Ушаков рассказал о переговорах Путина и Уиткоффа
- В московском метро перестали ходить поезда от станции «Спартак» до «Баррикадной»
- Алла Пугачева представила третью песню о войне
- Россиянам назвали наиболее полезные крупы
- МИД РФ: Можно полагать, что к убийству Москалика причастны спецслужбы Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru