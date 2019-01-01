Американисты: КНДР водит США за нос

Северная Корея провела запуск ракет. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Ренхап», ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Сообщается, что тип использованных боеприпасов пока не установлен. Уточняется, что речь идет как минимум об одном пуске, который был произведен на западе КНДР из провинции Пхенан-Пукто в восточном направлении. Известно, что он был совершен в 16:30 по местному времени.

На разоружении КНДР настаивают Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп в рамках февральского саммита в Ханое пытался договориться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном об уничтожении ядерных боеголовок в обмен на отмену экономических санкций, которые США ввели в отношении КНДР.