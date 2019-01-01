Американисты: КНДР водит США за нос
Американисты пояснили, почему КНДР не соглашается на ядерное разоружение в обмен на снятие санкций США.
Северная Корея провела запуск ракет. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Ренхап», ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Сообщается, что тип использованных боеприпасов пока не установлен. Уточняется, что речь идет как минимум об одном пуске, который был произведен на западе КНДР из провинции Пхенан-Пукто в восточном направлении. Известно, что он был совершен в 16:30 по местному времени.
На разоружении КНДР настаивают Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп в рамках февральского саммита в Ханое пытался договориться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном об уничтожении ядерных боеголовок в обмен на отмену экономических санкций, которые США ввели в отношении КНДР.
О том, почему эти переговоры «выиграла» Северная Корея, НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
«Официальная позиция США является противоречивой и малопонятной. Изначально они настаивают на полной денуклеаризации в обмен на отмену санкций или другие экономические блага. Но именно ракетно-ядерный потенциал вывел КНДР в число особых стран, а Ким Чен Ын стал яркой политической фигурой. Переговоры ради переговоров позволят КНДР оставаться ядерной державой, но постепенно ослаблять экономические санкции. Можно развивать дипломатические отношения, создание миссий по связи, и нынешнее руководство страны к этому готово. И самое главное: понизить степень напряженности на Корейском полуострове. И пока такая тактика приносила успех», – считает американист.
«Именно ракетно-ядерный потенциал вывел КНДР в число особых стран»
Журналист-американист Михаил Таратута в эфире НСН отметил, что тема денуклеаризации КНДР обсуждалась и в ходе телефонного разговора российского и американского президента, состоявшегося в первых числах мая.
«Для меня понятно, что американцы с Северной Кореей не договорятся об уничтожении ядерного оружия в обмен на снятие санкций, потому что оно – единственная защита и гарантия безопасности для режима Ким Чен Ына, и никогда в жизни он эту гарантию не отдаст. Тем более, американцы могут сегодня предлагать снять санкции, а завтра – снова их ввести», - считает эксперт.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в интервью НСН пояснил, зачем ведущим ядерным державам, включая КНДР, возвращаться к опыту 70-х годов прошлого столетия в сдерживании ядерной гонки.
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