Американист: От ракет КНДР США спасёт только отмена санкций

«Сегодня администрация Трампа демонстрирует агрессивную риторику по всем направлениям. И в отношении Северной Кореи, и Венесуэлы, и Ирана происходит нагнетание информационно-психологического давления, создается ощущение, что чуть ли не завтра будет война. Но подобная тактика на Северной Корее и на Венесуэле показала свою несостоятельность. И поэтому, я думаю, Ким показал жёсткость своей позиции и ограниченность проецирования американской мощи. США, несмотря на свои возможности, решить северокорейскую проблему с помощью грубой силы не могут. Здесь единственная возможность — ведение кропотливого, сложного, многостороннего диалога со всеми участниками в регионе. Это США, сама Северная Корея, Южная Корея, Япония, Россия. Единственные шаги Вашингтона, которые сейчас могут быть, это жёсткое осуждение КНДР и параллельное возобновление переговоров. Нужен переговорный процесс с тем, чтобы Северная Корея стала отказываться от такой риторики в обмен на более эффективную интеграцию в мировую экономику. То есть, постепенный отказ от американских санкций», — заявил Блохин.

Напомним, последняя встреча американского и северокорейского лидеров состоялась 30 июня. Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. По итогам встречи Трамп заявил, что договорился с Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков, которые выработают детали «хорошей сделки». Ранее Дональд Трамп сообщил о решении продлить на год режим чрезвычайного положения, предусматривающий санкции против Северной Кореи.



