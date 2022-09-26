«Запрет на радары и смартфоны»: Евросоюз готовит очередной пакет антироссийских санкций
ЕС также может исключить еще больше российских банков из системы SWIFT, в том числе и Газпромбанк, через который проводится оплата за российские энергоресурсы.
Евросоюз готовит новый пакет санкций против России на фоне референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.
Правительство Великобритании уже включило в антироссийский санкционный список ещё 92 новые позиции.
В частности, санкции ввели в отношении АО «Гознак», руководства Газпромбанка, глав военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгения Балицкого и Сергея Елисеева.
По данным EUobserver, Евросоюз может включить в новый пакет запрет на экспорт ряда высокотехнологичных товаров, в том числе смартфонов.
Издание отмечает, что соответствующий документ составили Ирландия, Польша и страны Балтии. Помимо смартфонов, в ЕС предлагают запретить экспорт радаров и лазерного оборудования.
Кроме того, европейские страны выступают за запрет IT-компаниям оказывать услуги клиентам из России и приобретать продукцию компании Kaspersky Lab.
Возможные санкции также касаются операций с европейскими и американскими банкнотами в РФ, порядка купли-продажи россиянами недвижимости, трансляции российских телеканалов.
Новые санкции Евросоюза против России могут включать и ограничение цен на нефть, затронуть сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки программного обеспечения. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, ряд европейских стран, в том числе Польша и страны Балтии, требуют принятия новых мер, касающихся сферы информационных технологий и предметов роскоши. Также некоторые государства ЕС призывают исключить еще больше российских банков из межбанковской системы SWIFT (в том числе и Газпромбанк, через который проводится оплата за российские энергоресурсы), запретить импорт алмазов и применить аналогичные меры в отношении Белоруссии.
При этом Венгрия заявила, что не согласится с возможным включением российских компаний «Росатом» и «Газпром» в санкционные списки Запада. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто.
«Я могу высказываться по этому вопросу предельно искренне, поскольку вы не первые, кому я это скажу: мы никогда не согласимся с включением "Росатома" или "Газпрома" в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок», — отметил министр в беседе с РИА Новости.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее пообещал, что все, кто будет причастен к организации «референдумов», будут привлечены к ответственности.
«Дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, как можно скорее в координации с нашими партнерами», - сказал он.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что лидеры стран Евросоюза также намерены проголосовать за отмену права вето при принятии решений, в этом случае для продвижения какого-либо закона или санкций потребуется лишь поддержка более половины государств сообщества.
Право вето действует и при согласовании санкций в отношении России. Так, этим правом воспользовалась Венгрия, заблокировав введение ограничений на российскую нефть, позже Будапешт снял вето, добившись особых условий.
На фоне референдумов Япония вводит новые санкции в отношении России.Об этом сообщает японское министерство экономики, торговли и промышленности. В частности, Токио запретит экспорт в РФ товаров, «связанных с химическим оружием».
Кроме того, Япония внесла в черный список 21 организацию, в отношении которой действует запрет на экспорт. Ограничения касаются ОАО «Мосэлектронпроект», АО «Энергия», НПО «Эталон», Института теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
На фоне новых ограничений для России глава МИД России Сергей Лавров заявил изданию Newsweek, что Москва выдержит любое давление относительно санкций.
Ранее президент РФ Владимир Путин также выразил надежду на то, что Запад прекратит использовать протекционизм и санкции.
«Наша политика лишена какого-либо эгоизма, надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях», - сказал он, выступая на расширенном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Ранее Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций. В «чёрный» список попали ещё 40 граждан России и более 30 российских структур, в том числе главы Чечни Рамзан Кадыров и члены его семьи.
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