Лавров: Россия выдержит любое санкционное давление

По его словам, западные страны вводят односторонние ограничительные меры под предлогом нанесения вреда РФ. Министр отметил, что им не удалось разрушить российскую экономику. Кроме того, ограничения, по словам Лаврова, оказались «обоюдоострым оружием», в результате чего во многих европейских странах фиксируется рост цен и снижение доходов населения, дефицит энергоресурсов и угроза социальных потрясений.

Глава российской дипломатии отметил, что Россия будет адаптироваться к новым реалиям, и использовать все возможности для защиты своих интересов.

По словам Лаврова, все заявленные цели операции РФ на территории Украины будут достигнуты, «сколько бы времени это ни заняло», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

