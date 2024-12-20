Зеленский предлагал Фицо 500 млн евро за согласие на членство Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предложил ему €500 млн из российских активов за согласие со вступлением Украины в НАТО, сообщает РИА Новости.

«Я, конечно, ответил: никогда», — сказал Фицо журналистам.

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По словам словацкого премьера, приглашение Украины в НАТО «полностью нереально».

Ранее Фицо заявлял, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, пока он занимает должность главы правительства, «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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