Зеленский предлагал Фицо 500 млн евро за согласие на членство Украины в НАТО
20 декабря 202423:18
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предложил ему €500 млн из российских активов за согласие со вступлением Украины в НАТО, сообщает РИА Новости.
«Я, конечно, ответил: никогда», — сказал Фицо журналистам.
По словам словацкого премьера, приглашение Украины в НАТО «полностью нереально».
Ранее Фицо заявлял, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, пока он занимает должность главы правительства, «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru