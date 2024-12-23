Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить премьера Фицо после визита в РФ
Спецслужбам Словакии следует обратить внимание на взаимоотношения премьер-министра Роберта Фицо с Россией. Об этом в своих соцсетях написал президент Украины Владимир Зеленский.
Он указал, что после встречи Фицо с российским лидером Владимиром Путины не было никаких совместных заявлений и пресс-конференций. По мнению Зеленского, это связано с тем, что политики «не могут публично сказать ничего из того, что обсуждали, так как боятся реакции общественности».
Украинский лидер также указал, что Фицо желает помочь России оттеснить американский газ и энергетические ресурсы других партнёров от Европы, ибо получает «существенные выгоды» от взаимодействия с Москвой.
«Это должно вызывать беспокойство у правоохранительных органов и спецслужб Словакии... Почему этот лидер так зависит от Москвы? Сколько ему платят, и чем он платит?» — подытожил Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи Путин и Фицо обменялись мнениями по украинскому конфликту, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru