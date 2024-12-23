Он указал, что после встречи Фицо с российским лидером Владимиром Путины не было никаких совместных заявлений и пресс-конференций. По мнению Зеленского, это связано с тем, что политики «не могут публично сказать ничего из того, что обсуждали, так как боятся реакции общественности».

Украинский лидер также указал, что Фицо желает помочь России оттеснить американский газ и энергетические ресурсы других партнёров от Европы, ибо получает «существенные выгоды» от взаимодействия с Москвой.

«Это должно вызывать беспокойство у правоохранительных органов и спецслужб Словакии... Почему этот лидер так зависит от Москвы? Сколько ему платят, и чем он платит?» — подытожил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи Путин и Фицо обменялись мнениями по украинскому конфликту, сообщает «Свободная пресса».

