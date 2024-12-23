В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Фицо

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах обсудили отношения двух стран и энергетические вопросы. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политики встретились в Кремле накануне. По словам Пескова, Путин и Фицо провели «достаточно обстоятельный разговор». В частности, они обменялись мнениями по ситуации на Украине.

«Президент Путин довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражения и в плане продвижения специальной военной операции», — указал представитель Кремля.

Ранее Роберт Фицо заявлял, что обсудил с Владимиром Путиным обстановку на Украине и отношения между Москвой и Братиславой, напоминает RT.

