В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Фицо
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах обсудили отношения двух стран и энергетические вопросы. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политики встретились в Кремле накануне. По словам Пескова, Путин и Фицо провели «достаточно обстоятельный разговор». В частности, они обменялись мнениями по ситуации на Украине.
«Президент Путин довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражения и в плане продвижения специальной военной операции», — указал представитель Кремля.
Ранее Роберт Фицо заявлял, что обсудил с Владимиром Путиным обстановку на Украине и отношения между Москвой и Братиславой, напоминает RT.
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