Запад продолжит оказывать давление на российские элиты

Как отмечается, 26 февраля была создана специальная рабочая группа, которая должна выявлять активы российской элиты и приближённых Путина.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, в вопросе объявления новых санкций против России ничто сейчас не запрещено, ничто не является табу.

«Мы сделаем все, что посчитаем эффективным и полезным, чтобы остановить Россию», - добавил французский лидер.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что антироссийские санкции будут дорого стоить всему миру.

