Запад продолжит оказывать давление на российские элиты

Лидеры стран «Большой семерки» договорились продолжить кампанию давления на представителей крупного бизнеса России, близких к Владимиру Путину, говорится в распространенном в пятницу заявлении, его текст передают РИА Новости.

«Мы высоко оцениваем работу, проделанную многими нашими правительствами по выявлению и замораживанию движимых и недвижимых активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями», - сообщается в заявлении лидеров G7.

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Как отмечается, 26 февраля была создана специальная рабочая группа, которая должна выявлять активы российской элиты и приближённых Путина.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, в вопросе объявления новых санкций против России ничто сейчас не запрещено, ничто не является табу.

«Мы сделаем все, что посчитаем эффективным и полезным, чтобы остановить Россию», - добавил французский лидер.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что антироссийские санкции будут дорого стоить всему миру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПутинРоссияСанкции СШАСанкции ЕССанкции Против России
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