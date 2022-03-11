Запад продолжит оказывать давление на российские элиты
Лидеры стран «Большой семерки» договорились продолжить кампанию давления на представителей крупного бизнеса России, близких к Владимиру Путину, говорится в распространенном в пятницу заявлении, его текст передают РИА Новости.
«Мы высоко оцениваем работу, проделанную многими нашими правительствами по выявлению и замораживанию движимых и недвижимых активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями», - сообщается в заявлении лидеров G7.
Как отмечается, 26 февраля была создана специальная рабочая группа, которая должна выявлять активы российской элиты и приближённых Путина.
По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, в вопросе объявления новых санкций против России ничто сейчас не запрещено, ничто не является табу.
«Мы сделаем все, что посчитаем эффективным и полезным, чтобы остановить Россию», - добавил французский лидер.
Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что антироссийские санкции будут дорого стоить всему миру.
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