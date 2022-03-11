Теперь нефть и газ: ЕС готовит новый блок санкций против России

«К середине мая мы выступим с предложением по отказу от российских газа, нефти и угля к 2027 году», - отметила глава Еврокомиссии.

По её словам, новые ограничительные меры еще больше изолируют Россию от мировой экономической системы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна пройдет через все трудности и станет еще сильнее.

