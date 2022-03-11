Столтенберг заявил, что антироссийские санкции будут дорого стоить всему миру

Антироссийские санкции дорого обойдутся всему миру. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

Столтенберг заявил, что НАТО не будет посылать войска и самолеты на Украину

Столтенберг отметил, что «никто не хотел вводить эти санкции». По его словам, рестрикции против России дорого обойдутся тем странам, которые их ввели.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что конкретные санкции оказали давление на президента России Владимира Путина.

Ранее глава Североатлантического альянса заявил, что НАТО ожидает от всех союзников введения санкций против России.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:Санкции Против РоссииНАТО
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