Столтенберг заявил, что антироссийские санкции будут дорого стоить всему миру

Столтенберг отметил, что «никто не хотел вводить эти санкции». По его словам, рестрикции против России дорого обойдутся тем странам, которые их ввели.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что конкретные санкции оказали давление на президента России Владимира Путина.

Ранее глава Североатлантического альянса заявил, что НАТО ожидает от всех союзников введения санкций против России.

