Заморозить Европу? Аналитик усомнился в реальности санкций против «Газпрома»
Попытки американских политиков обложить санкциями «Газпром» вызовут сопротивление в первую очередь у европейских партнеров США, считает Игорь Юшков.
Попытка ввести новые ограничения против «Газпрома» является частью внутриамериканских политических распрей, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее замминистра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Минфин и Конгресс США намерены привлечь компанию «Газпром» к ответственности за нарушение санкций.
«Речь идет о вторичных санкциях, о наказании за нарушение уже введенных ограничений. В декабре 2019 года США ввели запрет на оказание услуг и финансирование строительства «Северного потока-2». Тогда западные компании свои суда забрали. Год потребовался России на то, чтобы подготовить свои суда-трубоукладчики, и она достроила «Северный поток-2». Во многом это внутренняя американская история, сенаторы начинают спрашивать, предъявлять претензии Минфину, мол, мы же запретили строить, а кто-то достроил, ослушался. И вот они теперь обсуждают, что надо наказать. Формально «Газпром» к этому отношения не имеет. Было запрещено быть именно подрядчиком, оказывать строительные услуги. А суда-трубоукладчики, и «Академик Черский», и «Фортуна», были на какие-то ООО оформлены. Давайте, пожалуйста, вводите санкции против этих ООО «Ромашка», никаких последствий для них не будет, они работают только в России, расчеты в долларах не производят, это всё безопасно», - рассказал аналитик.
По словам Юшкова, США понимают, что Европа не откажется от взаимодействия с «Газпромом», поэтому вряд ли решатся признать саму компанию «токсичной».
«Если они сам «Газпром» захотят подводить под санкции, это, конечно, будет значимая история. Крупнейший газовый производитель в мире хотят признать токсичной кампанией, запретить с ней иметь дела. Они хотят, чтобы никто не покупал газ у «Газпрома»? Это очень классная идея, особенно в свете сегодняшних событий, когда цена газа [составляет] тысячу долларов. Они этого хотят, заморозить натурально Европу? Я думаю, в среднесрочной перспективе нам таких последствий не стоит ждать. Это вопрос уже политический, [вопрос] международных отношений, и прежде всего, отношений Европы и США. Я думаю, как европейцы добились от США, чтобы те не мешали строительству «Северного потока-2», так и с «Газпромом» – европейцы станут первыми, кто будет отстаивать невведение «Газпрома» в санкционные списки. США не будут вводить заведомо неисполнимые санкции. Это разрушит всю их санкционную систему», - подытожил Юшков.
В газовом кризисе виноваты европейские политики, призывавшие отказаться от привычных источников энергии в пользу альтернативных. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал немецкий политолог Александр Рар.
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