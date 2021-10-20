В Госдуме назвали «пиаром» угрозы Минфина США в адрес «Газпрома»

Заявления представителя Минфина США о возможности наказания «Газпрома» за нарушение американских санкций никогда не будут воплощены в жизнь, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Ранее замминистра финансов США Адевале Адейемо заявил, отвечая на критику конгрессменов, что ведомство будет работать над привлечением «Газпрома» к ответственности за деятельность, нарушающую американские санкции. При этом он не смог сказать, что конкретно нарушила компания.