В Госдуме назвали «пиаром» угрозы Минфина США в адрес «Газпрома»
Игорь Ананских сказал НСН, что гипотетическое наказание «Газпрома» является «красной чертой», через которую США перейти не смогут.
Заявления представителя Минфина США о возможности наказания «Газпрома» за нарушение американских санкций никогда не будут воплощены в жизнь, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Ранее замминистра финансов США Адевале Адейемо заявил, отвечая на критику конгрессменов, что ведомство будет работать над привлечением «Газпрома» к ответственности за деятельность, нарушающую американские санкции. При этом он не смог сказать, что конкретно нарушила компания.
«Это все разговоры ни о чем, поскольку более 30% газа в Европу поступает от "Газпрома". Если компанию кто-то «накажет», то европейские и азиатские потребители останутся без газа и тепла. Во-вторых, с чего-то вдруг американское правительство собирается обсуждать компанию, которая не имеет к ним никакого отношения? Это в принципе не возможно, это красная черта, которую перейти невозможно. Все это из истории «мы просто поговорим». Америка не позволит себе придумать санкции, которые будут ограничивать работу "Газпрома"», - сказал Ананских.
При этом он объяснил, почему американские чиновники решили сделать себе рекламу именно на этой теме.
«Там тоже есть люди, которые хотят попиариться, и, конечно же, пиариться на России легко, потому что это позволяет сразу попадать в информационную повестку», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Конгрессмены раскритиковали Минфин США за отказ от санкций в отношении оператора «Северного потока-2» - компании Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». В ответ на это Адейемо пообещал совместно с Конгрессом работать над наказанием «Газпрома» за некое нарушение американских санкций.
Ранее издание Politico сообщало, что США отказались от ввода санкций в отношении «Северного потока-2» в период президентства Джо Байдена. На них настаивает сенатор от Республиканской партии Тед Круз.
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