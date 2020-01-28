«Мочить» и прыгать. За что главу Чувашии отправят в отставку
Эксперты НСН поясняют, почему отставка главы Чувашии - вопрос лишь нескольких дней.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, пишет РБК со ссылкой на два информированных источника. Предполагается, что чиновник покинет свой пост уже на этой или следующей неделе.
Решение об отставке Игнатьева принято на фоне скандала с вручением пожарному ключей от новой машины. 24 января глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать, вручая ему ключи от новой машины. Эта выходка вызвала шквал негодования в соцсетях. При этом еще не утих скандал вокруг недавнего высказывания Игнатьева, когда он призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть, а затем попытался оправдаться тем, что его слова «исказили».
Накануне партийная комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета «Единой России» рассмотреть вопрос об исключении из партии Михаила Игнатьева. Как пояснил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, глава Чувашии унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек.
«Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему», - заявил Ревенко.
Депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который с 1997 по 2000 годы работал в правительстве Чувашии, в эфире НСН заявил, что вопрос о смене руководства республики назрел уже давно. Тем более, что Игнатьев давно входит в топ губернаторов, которым грозит скорая отставка.
«За период его нахождения в качестве главы республики инвестиции в нее сократились более чем в два раза. Республика входит в десятку беднейших регионов России, здесь самые низкие доходы на душу населения в Приволжском федеральном округе. И такая беспросветность все больше одолевает над людьми, которые проживают в этом регионе. Конечно, чем быстрее произойдет смена руководства республики – тем лучше для нее», - сказал он.
Добавим, сегодня глава Чувашии обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики.
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