«Мочить» и прыгать. За что главу Чувашии отправят в отставку

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, пишет РБК со ссылкой на два информированных источника. Предполагается, что чиновник покинет свой пост уже на этой или следующей неделе.

Решение об отставке Игнатьева принято на фоне скандала с вручением пожарному ключей от новой машины. 24 января глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать, вручая ему ключи от новой машины. Эта выходка вызвала шквал негодования в соцсетях. При этом еще не утих скандал вокруг недавнего высказывания Игнатьева, когда он призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть, а затем попытался оправдаться тем, что его слова «исказили».

Накануне партийная комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета «Единой России» рассмотреть вопрос об исключении из партии Михаила Игнатьева. Как пояснил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, глава Чувашии унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек.

«Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему», - заявил Ревенко.