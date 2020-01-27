Партбилет на стол, товарищ губернатор!

Такое решение на заседании комиссии в понедельник было принято единогласно. Решения комиссии обязательны к исполнению. Поводом к разбирательству по партийной линии стал инцидент с вручением Михаилом Игнатьевым сотрудникам МЧС ключей от спецтехники. Одного из спасателей в чине майора он заставил подпрыгивать за ключами от пожарной машины. Видеозапись попала в сеть. После этой истории критике Игнатьева подвергли и в «Единой России» и в МЧС. Пресс-служба губернатора стала утверждать, что это была шутка, а с «прыгающим» офицером губернатор давно знаком. Сам Игнатьев заявил, что отвергает «все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь» о каком-либо непочтительном отношении к сотрудникам МЧС.

Однопартийцы, впрочем, придерживаются иного мнения. По мнению председателя партийной комиссии по этике, депутата Госдумы Валентины Терешковой, вручение ключей от машин Игнатьев превратил в унизительное шоу. Еще более жестким стало заявление замсекретаря генсовета «Единой России» Евгения Ревенко:

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему», - заявил Ревенко.

За минувшую неделю глава Чувашии успел «отличиться дважды». На мероприятии в честь Дня печати он призвал «мочить журналистов». Позже ему пришлось извиниться. В этот раз на вопросы, заданные ему во время заседания парткомиссии по видеосвязи, Михаил Игнатьев сказал, что «вообще не видит за собой никакой вины и все это – происки конкурентов», – написал в соцсетях замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн. Пресс-секретарь главы Чувашии на рекомендации комиссии по этике исключить губернатора из «Единой России» заявил, что «все годы своего служения народу Чувашии Михаил Игнатьев всегда действовал в интересах партии».

Пресс-секретарь президента России предпочел оставить без комментариев скандалы вокруг главы Чувашии. Вместе с тем, он признал, что в Кремле «знакомы с этими эпизодами. Каких-то оценок я не стал бы сейчас давать», – сказал Дмитрий Песков. Судя по динамике процессов, ключевое слово в реплике представителя Кремля – «сейчас». Оценки, скорее всего, прозвучат одновременно с известием об отставке: как уже писала НСН, Чувашия давно и с уверенностью называется политологами одним из тех регионов, где смена губернаторов ожидается в ближайшее время. И выходки, за которые единогласно требуют партбилет на стол, способны лишь ускорить принятие окончательного решения.

