Встречное приглашение. Путин готов принять Зеленского в Москве

Неожиданный ответ дал Владимир Путин на приглашение президента Украины встретиться на Донбассе. Президент России готов обсудить с Владимиром Зеленским отношения двух стран в Москве в любое удобное для коллеги время. Однако Путин сразу дал понять: в проблеме Донбасса Россия не является стороной конфликта, а потому гипотетический российско-украинский саммит может быть посвящен исключительно вопросам двусторонних отношений. Киев в последнее время предпринял множество шагов, разрушающих отношения с Москвой, - констатировал Путин.

«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», - добавил президент России.

Разговор о возможной встрече глав России и Украины зашел в ходе переговоров Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Упомянул глава российского государства и предложения о переносе контактной группы по Донбассу из Минска, назвав это попыткой уклониться от решения проблем:

«Белоруссия просто предоставила нам площадку и вообще не вмешивается в этот процесс. Создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. Ну, а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать (…) всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса», - заявил Путин.

И, возвращаясь к приглашению на Донбасс, Владимир Путин задался вопросом, что может стать предметом обсуждения такой встречи:

«Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом - обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран. Которой в данном случае является Россия», - указал Путин.

Из всех этих заявлений напрашивается вывод, что до личной встречи президентов России и Украины как до Луны пешком. Для официального Киева основным вопросом двусторонней повестки давно является вопрос, как там формулируют, «деоккупации Крыма». В Москве вопрос принадлежности полуострова считают закрытым раз и навсегда, стало быть, и предметом обсуждения он быть не может. Подход к вопросам, связанным с войной на Донбассе, тоже разнится диаметрально: в Киеве считают Россию участником конфликта, выступающим на стороне мятежных провинций, в Москве это отрицают, полагая происходящее гражданской войной и, как следствие, внутренним делом Украины. Ну, и, наконец, называющий Россию «государством-агрессором», рискнет ли полезть в «логово врага»?

