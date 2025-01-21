СМИ: ХАМАС вернуло контроль над сектором Газа после отступления Израиля

Согласно данным, движение уже начало отправлять тысячи своих бойцов на улицы и остается доминирующей силой на территории. Бывший израильский переговорщик по освобождению заложников, директор по Ближнему Востоку в группе по защите дипломатии International Communities Organization Гершон Баскин отметил, что возвращение вооруженных членов ХАМАС в Газу «является пощечиной израильскому правительству и армии».

По его словам, это в очередной раз подчеркивает, что цели Израиля «никогда не были достижимы».

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу утром 19 января. В тот же день ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста трех израильтянок. Боевики взяли их в заложницы при нападении на территорию еврейского государства 7 октября 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

