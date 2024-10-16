Байден созвонился с Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи Киеву
Президент США Джо Байден созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Кроме того, президент Соединенных Штатов объявил о новом пакете военной помощи Украине на 425 миллионов долларов, куда входят средства ПВО, боеприпасы и бронетехника.
Американский президент в ноябре проведет в онлайн-режиме встречу с лидерами стран, которые входят в контактную группу по Украине. Такую встречу ранее отменили из-за урагана в США.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что США и Россия должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другие страны, также обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru