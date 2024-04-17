«Без корыстных интересов»: Си Цзиньпин представил Шольцу «четыре пункта» по Украине

Для скорейшего урегулирования украинского кризиса необходимо уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По словам Си Цзиньпина, «необходимо охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь, создавать условия для восстановления мира и избегать дальнейшего обострения противоречий».

ПРОТИВ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Пекин выступает за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина, со справедливым обсуждением всех предложений, заявил Си Цзиньпин на встрече с Шольцем.

Политики подчеркнули, что выступают против использования ядерного оружия и ударов по ядерным объектам, которые используются в мирных целях.

«Мы должны сосредоточиться на обеспечении мира и стабильности и не преследовать корыстных интересов. Во-вторых, нам необходимо охладить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, мы должны накопить условия для восстановления мира и избежать дальнейшего обострения конфликтов», - подчеркнул Си Цзиньпин.