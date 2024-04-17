«Без корыстных интересов»: Си Цзиньпин представил Шольцу «четыре пункта» по Украине
Для скорейшего урегулирования украинского кризиса необходимо уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Для скорейшего урегулирования украинского кризиса необходимо уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
По словам Си Цзиньпина, «необходимо охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь, создавать условия для восстановления мира и избегать дальнейшего обострения противоречий».
ПРОТИВ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Пекин выступает за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина, со справедливым обсуждением всех предложений, заявил Си Цзиньпин на встрече с Шольцем.
Политики подчеркнули, что выступают против использования ядерного оружия и ударов по ядерным объектам, которые используются в мирных целях.
«Мы должны сосредоточиться на обеспечении мира и стабильности и не преследовать корыстных интересов. Во-вторых, нам необходимо охладить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, мы должны накопить условия для восстановления мира и избежать дальнейшего обострения конфликтов», - подчеркнул Си Цзиньпин.
Четвертым принципом, предложенным Си Цзиньпином, стало снижение негативного воздействия конфликта на мировую экономику и необходимость воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.
Шольц находится в Китае с трехдневным рабочим визитом. Олаф Шольц прибыл в КНР 14 апреля. В поездке его сопровождают три министра, курирующие вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта, а также десяток топ-менеджеров немецких компаний, включая BASF, Mercedes-Benz и BMW.
ТВЕРДАЯ ПОЗИЦИЯ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поднял на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос украинского урегулирования и антироссийских санкций, но наткнулся на твердую позицию Китая и просьбу не вмешиваться, заявил немецкий политолог Александр Рар в комментарии НСН.
«Пресса не присутствовала на переговорах. Но Китай здесь твердо стоит на своей позиции – «в наши отношения и во внешнюю политику не вмешивайтесь». Китай тоже разрабатывает план урегулирования украинского вопроса, но не хочет никакого западного давления. "Мы делаем в отношениях с Россией то, что считаем нужным", - такой ответ Шольц, вероятно, получил. Шольц должен был поднять вопрос о том, чтобы Китай присоединился к санкциям против России. Он эту тему поднимал, но колдовать не может, переубедить не смог. Встреча по украинскому урегулированию ничем не кончится», - рассказал он.
При этом, по словам политолога, на Западе все больше процветают миротворческие настроения, в победу Украины там больше не верят.
«Но надо сказать, что на Западе все больше чувствуется, что нет иллюзий на счет того, что Украина победит, вернет какие-то территории назад. На Западе есть стремление к дипломатическому решению конфликта. Миротворческие настроения сегодня на Западе сильнее, чем еще несколько недель назад», - резюмировал собеседник НСН.
БИЗНЕС ВАЖНЕЕ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет сохранить китайский рынок для немецких компаний, несмотря на критику со стороны США, которые призывают отдаляться от Китая, заявил немецкий политолог Александр Рар в комментарии НСН.
«Главная цель визита – конечно, экономика. Очень нужно сохранить для немецких компаний китайский рынок. Шольц этот вопрос решает, несмотря на критику со стороны Америки. Шольц понимает, что санкции против Китая – это безумие. Он хочет Китай к себе в западную коалицию, но это не получается, а углубление экономических отношений возможно только при сотрудничестве», - рассказал он.
По словам Рара, немецкие компании и так устали от антироссийских санкций, которые бьют по ним сильнее, чем по Москве.
«Немецкие компании уже устали от санкций против России, которые вредят Германии больше, чем самой России. Китаю сотрудничество с Германией выгодно. Европейский рынок пока еще важнее для Китая, чем Россия, если смотреть на цифры. Это может измениться в ближайший год, но пока Китай активно работает с западными рынками, зарабатывает, продает свои высокотехнологичные уже товары», - отметил он.
ЗАПАД ПРОТИВ
Западные страны не учли мирные инициативы по Украине, предложенные африканскими странами, Бразилией и Китаем в ходе встреч по «формуле мира» украинского лидера Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По мнению политика, оставленные без внимания инициативы были сделаны «из самых добрых побуждений», а «формула мира» Зеленского не допускает каких бы то ни было компромиссов.
Министр подчеркнул, что мирная конференция, которую инициировала Швейцария, не преследует цель урегулировать российско-украинский конфликт. Для Берна важно лишь обеспечение максимального числа делегатов на мероприятии, отметил Лавров.
Ранее газета Politico сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский потерял политическое влияние на фоне того, что не смог добиться встречи с китайской делегацией на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Один из собеседников газеты отметил, что Китай отказал в переговорах якобы по просьбе России.
Китай поддерживает отношения с Украиной и выступает за мирное урегулирование конфликта с РФ, однако пока не видит смысла для встреч на высоком уровне, предположил востоковед, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин в интервью НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Над Мордовией уничтожен украинский беспилотник
- В Курганской области более 13,5 тысячи человек эвакуировали из-за паводка
- Теннисист Рублев сломал ракетку после поражения в турнире в Барселоне
- СМИ: Четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ
- В Орловской области сбили украинский БПЛА
- АТОР: Почти 2,5 тысячи россиян ожидают рейсы из ОАЭ
- Российские десантники уничтожили украинских снайперов на Артемовском участке
- В Кетово под Курганом эвакуировали жителей 46 улиц
- Дуров рассказал о «чрезмерном внимании» со стороны ФБР
- В Дагестане арестовали еще восемь энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru