ЕСПЧ отказал Грузии. В Тбилиси назвали главного виновника войны с Россией

Он напомнил, что конфликт 2008 года возник исключительно по вине и инициативе тогдашних грузинских властей.

«В планы России, Южной Осетии, Абхазии эскалация конфликта не входила. Это был выбор Грузии, лично президента Саакашвили, за что он несет всю полноту ответственности перед своим народом и народами Южной Осетии и Абхазии», - указал сенатор.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН назвала войну в Южной Осетии политической авантюрой тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«А по своим последствиям – кровавое преступление. Все прекрасно знают, что он отдал в тот вечер приказ обстреливать, в том числе кассетными бомбами, город, который в Грузии считают грузинским – Цхинвали. Все это знают, но при этом официальное мнение, что войну начала Россия. Если подходить чисто формально, то грузинские части не пересекали российско-грузинскую границу, не переходили на российскую территорию, не бомбили ее. Но Саакашвили, не предупреждая, уничтожил российских миротворцев. Мы знаем, как в таких случаях отвечает любая страна, располагающая достаточной силой. Поэтому в народе не будет такого возмущения, что «не признали». Люди знают, что совершили Саакашвили и его сообщники», - сказал Мамрадзе.

По его словам, сейчас грузинские власти не думают о реванше. «Не рассматривают, и слава богу. Когда пришла к власти «Мечта», были отдельные горячие головы. Но постепенно все это выпало в осадок, все эти люди ушли. На официальном уровне такие разговоры прекратились полностью. А в народе этого никогда не было, что можно какие-то вопросы решать силой», - добавил эксперт.

Однако признать независимость Абхазии и Южной Осетии Тбилиси не готов. «Сейчас представить такого нельзя, что какая-нибудь власть в Грузии заявит о признании независимости Южной Осетии и Абхазии ради восстановления отношений с Россией. Тем более, что с позиции России Грузия должна просить о восстановлении отношений, потому что Грузия их разорвала. Это точно нет. Нужна смена поколений, нужно время. Что касается отношений на другом уровне, экономические, социальные, культурные связи были достаточно интенсивны, особенно, до пандемии. Очень надеюсь, что они вскоре возобновятся. Львиная доля туризма и прибыли от туризма шла из России», - напомнил грузинский политолог.

В августе 2008 года Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.

