«При Саакашвили пристрелили бы». Названы причины захватов заложников в Грузии
Руководитель Института стратегии и управления в эфире НСН объяснил мотивы захватчиков заложников в Грузии.
В Тбилиси произошел новый захват заложников. Вооруженный человек ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Акакия Церетели, где находились девять человек. Позднее захватчик озвучил требования, в их числе — снижение процентов для банковских займов и уменьшение цен на лекарства. В настоящий момент злоумышленник задержан полицией, все заложники освобождены.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН объяснил возросшую в Грузии преступность пандемией.
«По статистике преступность не повысилась. То, что было при Саакашвили, когда Грузия вышла на первое место в Европе по количеству узников на тысячу населения, сейчас такого нет. Но с началом пандемии и обнищания определенной части населения ожидалось, что могут участиться отчаянные попытки грабежа, квартирных краж и так далее», — рассказал политолог.
Мамрадзе вспомнил инцидент в Зугдиди, произошедший месяц назад. По его мнению, захват заложников в октябре мог стать негативным примером для граждан Грузии, нуждающихся в деньгах.
«Человек держал в заложниках 40 с лишним людей, через много часов вышел спокойным и вынес полмиллиона долларов — это могло показать, что такое возможно. В саакашвилиевские времена, конечно, его бы пристрелили», — заявил Мамрадзе.
Эксперт отметил, что случаи захвата заложников в Грузии участились из-за пандемии и вызванных ей финансовых проблем у людей.
«Все больше людей не могут раздобыть денег. По статистике, с начала пандемии и жесткого локдауна резко повысилось количество денежных переводов из-за рубежа в Грузию. Такая тяжелая экономическая ситуация для определенной части населения. Очень бедным сейчас приходится туго — вполне понятно, что такое (захваты и грабежи — прим. НСН) может происходить», — подытожил политолог.
Что касается мер профилактики, то их усиления Мамрадзе не заметил. По его словам, на улицах города нет повышенного патрулирования — жестко следят только за использованием защитных масок.
В отделение «Банка Грузии» 21 октября на улице Гамсахурдия в центре Зугдиди ворвался неизвестный. Он удерживал в заложниках сотрудников финансовой организации и требовал полмиллиона долларов. Как рассказал Мамрадзе, сейчас злоумышленник идентифицирован и «никуда не уйдет», так как получил пронумерованные банкноты. В правящей партии «Грузинская мечта» происшествие назвали терактом.
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