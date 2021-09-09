«Голодный или провокатор». В Грузии участились налеты на банки

Вооруженный мужчина напал на филиал «Банка Грузии» в городе Кварели. Злоумышленник захватил 13 заложников и потребовал полмиллиона лари (более 160 тысяч долларов США). Полиции удалось вызволить людей и арестовать нападавшего. В феврале этого года подобная ситуация произошла в Тбилиси, а в прошлом году злоумышленник ограбил банк в городе Зугдиди.

Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики объяснил НСН, в чем причина возникновения таких инцидентов в Грузии.

«В Грузии не одна беда, а целых три. Первое – это ужасное социально-экономическое положение народа, когда семья голодает, и не на что купить хлеба, прокормить детей. Второе – это наркомания, которая, к сожалению, очень распространена, легкие наркотики вообще разрешены, и такие люди способны на все. И третье - это политическая ситуация, Михаил Саакашвили постоянно ставит палки в колеса, провоцирует так или иначе. Сегодня в Грузии предвыборная ситуация, в начале октября планируются местные выборы, очень важные, которые идут со скандалом, поэтому нужно рассматривать все три варианта. Это было и на предыдущих выборах, и перед парламентскими выборами, было и в Тбилиси, в Мегрелии, где выяснилось, что это была провокация оппозиции, специально сделанная, чтобы дестабилизировать и обвинить в чем-то власть Грузии», - рассказал Хомерики.

При этом глава фонда выразил уверенность, что в нынешней политической ситуации в Грузии может произойти еще не один такой инцидент.