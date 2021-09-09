«Голодный или провокатор». В Грузии участились налеты на банки
Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» назвал в эфире НСН причины учащения подобных инцидентов.
Вооруженный мужчина напал на филиал «Банка Грузии» в городе Кварели. Злоумышленник захватил 13 заложников и потребовал полмиллиона лари (более 160 тысяч долларов США). Полиции удалось вызволить людей и арестовать нападавшего. В феврале этого года подобная ситуация произошла в Тбилиси, а в прошлом году злоумышленник ограбил банк в городе Зугдиди.
Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики объяснил НСН, в чем причина возникновения таких инцидентов в Грузии.
«В Грузии не одна беда, а целых три. Первое – это ужасное социально-экономическое положение народа, когда семья голодает, и не на что купить хлеба, прокормить детей. Второе – это наркомания, которая, к сожалению, очень распространена, легкие наркотики вообще разрешены, и такие люди способны на все. И третье - это политическая ситуация, Михаил Саакашвили постоянно ставит палки в колеса, провоцирует так или иначе. Сегодня в Грузии предвыборная ситуация, в начале октября планируются местные выборы, очень важные, которые идут со скандалом, поэтому нужно рассматривать все три варианта. Это было и на предыдущих выборах, и перед парламентскими выборами, было и в Тбилиси, в Мегрелии, где выяснилось, что это была провокация оппозиции, специально сделанная, чтобы дестабилизировать и обвинить в чем-то власть Грузии», - рассказал Хомерики.
При этом глава фонда выразил уверенность, что в нынешней политической ситуации в Грузии может произойти еще не один такой инцидент.
«В нынешней ситуации заложников всех уже выпустили, пытаются договориться с налетчиком. Человек, который это сделал, либо действительно больной и нуждающийся, либо провокатор, у которого не граната, а какая-то финтифлюшка в руке. Очень обидно, что в Грузии часто происходят такие глупые, с одной стороны, налеты и захваты, которые не увенчаются успехом. Будем надеяться, что всё разрядится, но перед выборами в Грузии может произойти еще много различных ситуаций», - поделился он.
Хомерики рассказал об особенностях текущей предвыборной кампании в стране.
«Нынешние лидеры, партия «Грузинская мечта», объявила о выходе из определенного договора, другие партии пытаются перенести выборы, поэтому возможно всё. На Грузию давят еще европейские организации, которые шантажируют тем, что не дадут очередной транш помощи, напрямую влияют на все процессы в Грузии, вмешиваются в выборы. Грузинским властям надо упорядочить свои отношения с так называемой оппозицией. В Грузии есть реальная оппозиция, реальные, здоровые силы, которые, к сожалению, никак не представлены во власти, в парламенте, потому что они не нужны ни Америке, ни действующим властям. Американцы активно поддерживают ручную оппозицию, оппозицию Саакашвили, которая выполняет все их прихоти и дестабилизирует ситуацию в Грузии, чтобы власть была послушна Америке. Будем надеяться и на консолидацию здоровых сил перед выборами, и на то, что власти все-таки одумаются и уделят больше внимания безопасности и социальному уровню жизни населения, чтобы подобные факты в Грузии повторялись меньше», - пожелал президент фонда.
МВД Грузии сообщило, что по обвинению в нападении на филиал банка, захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов задержан мужчина 1972 года рождения.
«В результате переговоров нападавший постепенно освободил всех заложников, после чего правоохранители арестовали его на месте в качестве обвиняемого. В результате инцидента никто не пострадал», - сообщает ведомство.
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