Захарова: Журналисты DW смогут сопроводить канцлера Германии в Москву

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова не увидела в этом никакой проблемы, сообщила она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Конечно, какие проблемы», — сказала дипломат. По её словам, в качестве корреспондентов представители DW могут отправляться в короткие командировки. Также журналисты могут посещать РФ в любом виде в составе делегаций своих руководителей, которые их финансируют.

Напомним, президент России Владимир Путин обсудит 15 февраля в Москве с канцлером Германии Олафом Шольцем вопросы предоставления юридических гарантий безопасности РФ и урегулирование ситуации на Украине.

