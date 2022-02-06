Захарова: Журналисты DW смогут сопроводить канцлера Германии в Москву

Журналисты Deutsche Welle могут сопровождать канцлера Германии Олафа Шольца во время его официального визита в Москву.

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова не увидела в этом никакой проблемы, сообщила она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Конечно, какие проблемы», — сказала дипломат. По её словам, в качестве корреспондентов представители DW могут отправляться в короткие командировки. Также журналисты могут посещать РФ в любом виде в составе делегаций своих руководителей, которые их финансируют.

Напомним, президент России Владимир Путин обсудит 15 февраля в Москве с канцлером Германии Олафом Шольцем вопросы предоставления юридических гарантий безопасности РФ и урегулирование ситуации на Украине.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияЖурналистыМария Захарова
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