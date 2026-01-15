СМИ: Средние зарплаты дворников выросли до 94 тысяч рублей

В начале 2026 года количество вакансий в этой сфере выросло на 156% в годовом выражении, а среднее предложение по зарплате поднялось до 94 тысяч рублей в месяц. Как заявил представитель платформы Андрей Кучеренков, рост обусловлен сезонной необходимостью и возросшим объемом работ.

Работодатели, чтобы обеспечить уборку территорий, вынуждены не только нанимать больше людей, но и существенно повышать оплату труда, в том числе за счет сверхурочных и надбавок за особые условия. Осенью прошлого года дворники лидировали по темпам роста зарплат (+56% к прошлому году) среди всех специалистов ЖКХ.

Жалобы на управляющую компанию из-за плохой уборки снега во дворах могут привести к уменьшению количества дворников, объяснила в интервью НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

