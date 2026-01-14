СМИ: Германия на этой неделе может направить в Гренландию группу солдат

Германия на этой неделе намерена направить военнослужащих в Гренландию. Речь идет о небольшом разведывательном подразделении бундесвера, сообщает Bild со ссылкой на источники в Германии и скандинавских странах.

По данным издания, переброска немецких военных может начаться уже в четверг, 15 января. Собеседники Bild в федеральном правительстве и бундестаге уточнили, что решение принято на фоне усиления активности союзников в регионе. Дания 13 января официально объявила о значительном наращивании своего военного присутствия на острове.

Bild отмечает, что примеру Германии намерены последовать и другие европейские страны. В частности, Швеция уже направляет первых военнослужащих, пока для участия в учениях. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон подтвердил факт отправки солдат.

Формально наращивание присутствия в Гренландии осуществляется европейскими государствами — членами НАТО. Однако, по данным Bild, координацию операции фактически осуществляет Дания, поскольку северные страны альянса, включая Гренландию, находятся в зоне ответственности командования НАТО в Норфолке в США, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
