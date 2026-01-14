СМИ: Германия на этой неделе может направить в Гренландию группу солдат

Германия на этой неделе намерена направить военнослужащих в Гренландию. Речь идет о небольшом разведывательном подразделении бундесвера, сообщает Bild со ссылкой на источники в Германии и скандинавских странах.

По данным издания, переброска немецких военных может начаться уже в четверг, 15 января. Собеседники Bild в федеральном правительстве и бундестаге уточнили, что решение принято на фоне усиления активности союзников в регионе. Дания 13 января официально объявила о значительном наращивании своего военного присутствия на острове.