СМИ: Германия на этой неделе может направить в Гренландию группу солдат
Германия на этой неделе намерена направить военнослужащих в Гренландию. Речь идет о небольшом разведывательном подразделении бундесвера, сообщает Bild со ссылкой на источники в Германии и скандинавских странах.
По данным издания, переброска немецких военных может начаться уже в четверг, 15 января. Собеседники Bild в федеральном правительстве и бундестаге уточнили, что решение принято на фоне усиления активности союзников в регионе. Дания 13 января официально объявила о значительном наращивании своего военного присутствия на острове.
Bild отмечает, что примеру Германии намерены последовать и другие европейские страны. В частности, Швеция уже направляет первых военнослужащих, пока для участия в учениях. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон подтвердил факт отправки солдат.
Формально наращивание присутствия в Гренландии осуществляется европейскими государствами — членами НАТО. Однако, по данным Bild, координацию операции фактически осуществляет Дания, поскольку северные страны альянса, включая Гренландию, находятся в зоне ответственности командования НАТО в Норфолке в США, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Средние зарплаты дворников выросли до 94 тысяч рублей
- Бастрыкин: Арестовано имущество экс-замглавы метро Москвы на 100 млн рублей
- Задержан директор национального парка «Куршская коса»
- СМИ: Германия на этой неделе может направить в Гренландию группу солдат
- В Эстонии назвали опасной идею спецпосланника ЕС по России
- Intel зарегистрировала товарный знак в России
- Росстат оценил рост цен в начале года после повышения НДС
- NBC оценил стоимость покупки Гренландии для США
- В Словакии выступили против идеи общеевропейской армии
- Тело предполагаемого экс-главы «Уралкалия» обнаружили у побережья Кипра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru