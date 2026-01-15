Бастрыкин: Арестовано имущество экс-замглавы метро Москвы на 100 млн рублей

В рамках уголовного дела о коррупции и поставках некачественных материалов для Московского метрополитена арестовано имущество главного фигуранта — бывшего первого заместителя начальника ГУП Дмитрия Дощатова — на общую сумму 100 млн рублей, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на главу СКР Александра Бастрыкина.

Расследование касается схемы замены оригинальных полушпал от проверенных производителей на дешевую контрафактную продукцию, изготовленную в Белоруссии. По данным следствия, Дощатов получил взятку автомобилем Toyota RAV4 за приемку этих деталей, которые затем использовались на стройке новых веток метро.

Организовавшая поставки группа, в которую также входят представители АО ВО «Технопромимпорт» Александр Волынский и Александр Васильев, а также изобретатель Михаил Куцер, получила от «Мосинжпроекта» более 2 млрд рублей за некачественный товар.

Ранее стало известно, что у экс-мэра Сочи хотят изъять недвижимость, деньги, драгоценности и вино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

