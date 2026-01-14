Задержан директор национального парка «Куршская коса»
Директор национального парка «Куршская коса» задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, подробности произошедшего будут озвучены позднее.
Руководителем нацпарка является 49-летний Анатолий Калина. Он возглавляет «Куршскую косу» с 2011 года, а в 2021 году был избран депутатом Калининградской областной думы от партии «Единая Россия».
До назначения директором парка Калина занимал должность заместителя руководителя учреждения, работал в частном бизнесе и проходил службу в органах МВД.
Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной части Калининградской области, на границе с Литвой. Он представляет собой крупнейшую в мире песчаную пересыпь, при этом северная граница парка совпадает с государственной границей, передает «Радиоточка НСН».
