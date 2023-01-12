В ЕС не раскрывают детали новых санкций против России

Евросоюз готовится ввести десятый пакет санкций против России, об этом сообщил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

РИА Новости уточняет, что Стано отказался уточнять какие организации и лица могут попасть под рестрикции.

«Все эти детали носят конфиденциальный характер», - сказал он.

Стано также отметил, что под санкции могут попасть организации и лица третьих стран, поддерживающих России и специальную военную операцию на Украине. В частности, Стано допускает, что в десятом пакете санкций могут оказаться Белоруссия и Иран.

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите Донбасса. Западные страны в ответ на это ввели различные санкции против России.

