Захарова: Зеленский не вправе диктовать условия России
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала украинского лидера Владимира Зеленского нелюдем, который не имеет права диктовать России, в каких конференции принимать участие. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Дипломат отметила, что подобные высказывания Зеленского следует попросту игнорировать, а президенту Украину не стоит думать, что он может диктовать условия Москве.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет получить от властей России отказ от участия в переговорах и планирует таким образом обвинить Москву в их срыве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru