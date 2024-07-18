Захарова: Зеленский не вправе диктовать условия России

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала украинского лидера Владимира Зеленского нелюдем, который не имеет права диктовать России, в каких конференции принимать участие. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Дипломат отметила, что подобные высказывания Зеленского следует попросту игнорировать, а президенту Украину не стоит думать, что он может диктовать условия Москве.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет получить от властей России отказ от участия в переговорах и планирует таким образом обвинить Москву в их срыве.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаРоссияМИД РФВладимир ЗеленскийМария Захарова

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