Захарова: Зеленский не вправе диктовать условия России

Дипломат отметила, что подобные высказывания Зеленского следует попросту игнорировать, а президенту Украину не стоит думать, что он может диктовать условия Москве.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет получить от властей России отказ от участия в переговорах и планирует таким образом обвинить Москву в их срыве.

