Медведев: Украину нужно принудить к миру исключительно на условиях РФ

Украину нужно принудить к миру исключительно на условиях России, по аналогии с тем, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал вариант переговоров с Гитлером, настаивая на капитуляции Германии, сообщил «Аргументам и фактам» заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«И сейчас необходимо действовать так же — через принуждение б. Украины к миру исключительно на российских условиях», — сказал Медведев. По его словам, основной отличительной чертой «западных политиканов» является их умение «безостановочно врать».

Ранее Медведев призвал сделать все для завершения «необратимого пути» Киева в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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