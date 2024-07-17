Медведев: Украину нужно принудить к миру исключительно на условиях РФ
Украину нужно принудить к миру исключительно на условиях России, по аналогии с тем, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал вариант переговоров с Гитлером, настаивая на капитуляции Германии, сообщил «Аргументам и фактам» заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«И сейчас необходимо действовать так же — через принуждение б. Украины к миру исключительно на российских условиях», — сказал Медведев. По его словам, основной отличительной чертой «западных политиканов» является их умение «безостановочно врать».
Ранее Медведев призвал сделать все для завершения «необратимого пути» Киева в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru