Захарова: Заявления Киева о насильственном вывозе РФ детей с Донбасса – ложь

Она напомнила, что 19 июня Верховная рада Украины обратилась в Комитет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка, Международный суд ООН и к верховному комиссару организации по делам беженцев.

Ранее Мария Захарова также заявила, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы «использует голод в качестве оружия», являются «циничной ложью».