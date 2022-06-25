Захарова: Заявления Киева о насильственном вывозе РФ детей с Донбасса – ложь

Обвинения Киевом Москвы в насильственном вывозе детей с территории Донбасса являются ложью. Об этом говорится на сайте МИД РФ со ссылкой на официального представителя министерства Марию Захарову.

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Она напомнила, что 19 июня Верховная рада Украины обратилась в Комитет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка, Международный суд ООН и к верховному комиссару организации по делам беженцев.

Ранее Мария Захарова также заявила, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы «использует голод в качестве оружия», являются «циничной ложью».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ДетиДонбассУкраинаМИД РФМария Захарова
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