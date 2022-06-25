Захарова назвала создание песни на английском языке частью импортозамещения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала создание песни на английском языке «личным вкладом в импортозамещение», передает информационное агентство РИА Новости.

Ранее издание «Газета.ру» сообщило о выходе новой песни на стихи Марии Захаровой June Song, которую исполнила российская певица Люся Чеботина.

Сама Захарова рассказала, что давно написала текст песни, но долго не могла найти «своего» исполнителя. При этом она призналась, что до этого не была знакома с Чеботиной, однако по голосу поняла, что ее песня подойдет исполнительнице. Представитель МИД добавила, что встретилась с певицей, и после прослушивания демозаписи «все сложилось».

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Захарова также сообщила, что обычно пишет стихи во время перелетов в командировки.

В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Марии Захаровой «До предела». Ее исполнили певица Валерия и музыкант и продюсер Максим Фадеев. Клип на эту композицию набрал на YouTube более 21 миллиона просмотров.

Песни на стихи Захаровой также исполняли Зара, Айна Гетагазова и Александр Коган.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортозамещениеМузыкаПесняМИД РФМария Захарова
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