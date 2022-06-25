Захарова назвала создание песни на английском языке частью импортозамещения

Захарова также сообщила, что обычно пишет стихи во время перелетов в командировки.

В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Марии Захаровой «До предела». Ее исполнили певица Валерия и музыкант и продюсер Максим Фадеев. Клип на эту композицию набрал на YouTube более 21 миллиона просмотров.

Песни на стихи Захаровой также исполняли Зара, Айна Гетагазова и Александр Коган.