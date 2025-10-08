Захарова заявила о последствиях в случае передаче «Томагавков» Украине

По её словам, тема «Томагавков» является «в высшей степени чувствительной», и она может «существенно осложнить поиск развязок на украинском треке».

«Мы самым внимательным образом следим за развитием ситуации... надеемся, что в Вашингтоне наши сигналы будут услышаны», - заключила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача Киеву ракет «Томагавк» может быть серьёзным витком эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

