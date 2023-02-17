Захарова заявила о максимальной вовлеченности НАТО в украинский конфликт
Вовлеченность НАТО в конфликт на Украине максимальна, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила на брифинге в пятницу.
Захарова подчеркнула, что страны Североатлантического альянса «непонятно, почему» пытаются доказать, что не являются стороной украинского конфликта.
«Вовлеченность максимальная, провокационная деятельность на протяжении многих лет. Сейчас — прямое руководство киевским режимом. Связка по полной, и коррупция, деньги, оружие — все, что только может быть», — указала представитель МИД.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и его союзники не являются частью конфликта на Украине.
«Мы предоставляем поддержку Украине, которая защищает себя», — указал Столтенберг.
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