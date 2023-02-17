Захарова заявила о максимальной вовлеченности НАТО в украинский конфликт

Захарова подчеркнула, что страны Североатлантического альянса «непонятно, почему» пытаются доказать, что не являются стороной украинского конфликта.

«Вовлеченность максимальная, провокационная деятельность на протяжении многих лет. Сейчас — прямое руководство киевским режимом. Связка по полной, и коррупция, деньги, оружие — все, что только может быть», — указала представитель МИД.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и его союзники не являются частью конфликта на Украине.

«Мы предоставляем поддержку Украине, которая защищает себя», — указал Столтенберг.

