Захарова заявила о максимальной вовлеченности НАТО в украинский конфликт

Вовлеченность НАТО в конфликт на Украине максимальна, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила на брифинге в пятницу.

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Захарова подчеркнула, что страны Североатлантического альянса «непонятно, почему» пытаются доказать, что не являются стороной украинского конфликта.

«Вовлеченность максимальная, провокационная деятельность на протяжении многих лет. Сейчас — прямое руководство киевским режимом. Связка по полной, и коррупция, деньги, оружие — все, что только может быть», — указала представитель МИД.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и его союзники не являются частью конфликта на Украине.

«Мы предоставляем поддержку Украине, которая защищает себя», — указал Столтенберг.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМария ЗахароваНАТОМИД РФ
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