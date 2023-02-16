Генсек НАТО призвал готовиться к долгому противостоянию с Россией
генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что противостояние с Россией может продлиться много лет, сообщает РИА Новости.
По его словам, входящим в Североатлантический альянс странам следует готовится к такому развитию событий.
Он также отметил, что не знает, как долго может продлиться возможное противостояния, так как всё может измениться.
«Альянс всегда ищет возможности, чтобы вновь прийти к лучшим отношениям», - добавил Столтенберг.
Ранее представители Швеции и 17 стран — членов НАТО подписали соглашение о планах построить общую сеть спутниковой разведки, сообщает RT.
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