Генсек НАТО призвал готовиться к долгому противостоянию с Россией

По его словам, входящим в Североатлантический альянс странам следует готовится к такому развитию событий.

Он также отметил, что не знает, как долго может продлиться возможное противостояния, так как всё может измениться.

«Альянс всегда ищет возможности, чтобы вновь прийти к лучшим отношениям», - добавил Столтенберг.

Ранее представители Швеции и 17 стран — членов НАТО подписали соглашение о планах построить общую сеть спутниковой разведки, сообщает RT.

