Столтенберг: НАТО не считает себя участником конфликта с Россией

«Ни НАТО, ни союзники по НАТО не являются частью конфликта. Мы предоставляем поддержку Украине, которая защищает себя», — приводит слова генсека ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что Киев имеет право защищать себя, а у Североатлантического альянса есть право помогать украинской стороне. Генсек заключил, что блок и его союзники не участвуют в конфликте, но «поддерживают Украину».

В январе генсек НАТО отмечал, что блок не является стороной конфликта России и Украины и не рассматривает возможности вмешиваться в противостояние в будущем, пишет «Свободная пресса».

Накануне Столтенберг заявил, что НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, напоминает Ura.ru. По словам генсека, альянс начал наращивать свои военные силы и вести подготовку к конфликту, увеличив число военных учений и оборонные расходы.

