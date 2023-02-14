Столтенберг: НАТО не считает себя участником конфликта с Россией
НАТО не считает себя участником конфликта между Украиной и Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
«Ни НАТО, ни союзники по НАТО не являются частью конфликта. Мы предоставляем поддержку Украине, которая защищает себя», — приводит слова генсека ТАСС.
Столтенберг подчеркнул, что Киев имеет право защищать себя, а у Североатлантического альянса есть право помогать украинской стороне. Генсек заключил, что блок и его союзники не участвуют в конфликте, но «поддерживают Украину».
В январе генсек НАТО отмечал, что блок не является стороной конфликта России и Украины и не рассматривает возможности вмешиваться в противостояние в будущем, пишет «Свободная пресса».
Накануне Столтенберг заявил, что НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, напоминает Ura.ru. По словам генсека, альянс начал наращивать свои военные силы и вести подготовку к конфликту, увеличив число военных учений и оборонные расходы.
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