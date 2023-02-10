Захарова заявила, что США подталкивают Киев к военным преступлениям
США, предоставляя новый пакет военной помощи Украине, целенаправленно подталкивают Киев к совершению военных преступлений. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Пентагон анонсировал очередной пакет военной помощи, который будет передан Украине. В частности, Киев получит ракеты GLSDB с дальностью до 150 км, системы противовоздушной обороны, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, противопехотные мины Claymore.
Захарова напомнила, что не так давно неправительственная организация Human Rights Watch представила доклад с данными, подтверждающими применение ВСУ фугасных мин «Лепесток» против мирного населения.
«Данный шаг Вашингтона выглядит как целенаправленная попытка подтолкнуть киевский режим к очередным военным преступлениям», — заявила дипломат.
Представитель МИД заключила, что «нужно понимать, на ком лежит эта ответственность».
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