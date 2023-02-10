Захарова заявила, что США подталкивают Киев к военным преступлениям

США, предоставляя новый пакет военной помощи Украине, целенаправленно подталкивают Киев к совершению военных преступлений. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пентагон объявил о выделении Киеву военной помощи на $2,175 млрд

Ранее Пентагон анонсировал очередной пакет военной помощи, который будет передан Украине. В частности, Киев получит ракеты GLSDB с дальностью до 150 км, системы противовоздушной обороны, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, противопехотные мины Claymore.

Захарова напомнила, что не так давно неправительственная организация Human Rights Watch представила доклад с данными, подтверждающими применение ВСУ фугасных мин «Лепесток» против мирного населения.

«Данный шаг Вашингтона выглядит как целенаправленная попытка подтолкнуть киевский режим к очередным военным преступлениям», — заявила дипломат.

Представитель МИД заключила, что «нужно понимать, на ком лежит эта ответственность».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСШАМИД РФМария Захарова
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