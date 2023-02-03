Пентагон объявил о выделении Киеву военной помощи на $2,175 млрд

США передадут Украине две системы ПВО Hawk, а также высокоточные управляемые ракеты и другое оружие. Об этом заявил официальный представитель Пентагона, сообщает агентство Reuters.

По его словам, всего в новый пакет военной помощи США для Украины вошли вооружения на сумму в $2,175 млрд.