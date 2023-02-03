Пентагон объявил о выделении Киеву военной помощи на $2,175 млрд

США передадут Украине две системы ПВО Hawk, а также высокоточные управляемые ракеты и другое оружие. Об этом заявил официальный представитель Пентагона, сообщает агентство Reuters.

По его словам, всего в новый пакет военной помощи США для Украины вошли вооружения на сумму в $2,175 млрд.

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«Пакет помощи Украине включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны, обычные ракеты и ракеты большой дальности», — уточнил официальный представитель военного ведомства.

Ранее, как сообщала НСН, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд рассказала, что США готовятся поставить на Украину дальнобойные ракеты.

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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