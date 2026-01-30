Песков: Россия не согласна с выводами ООН по Донбассу и Крыму
Россия не согласна с выводами генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения народов к Донбассу и Крыму. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва считает эти выводы «глубоко ошибочными с точки зрения международного права».
«Мы не согласны с такими выводами и имеем свою, хорошо известную всем, аргументированную позицию», - заключил представитель Кремля.
Ранее экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил «Радиоточке НСН», что Россия должна заявить протест в ООН после слов Гутерреша про Крым и Гренландию.
