Песков: Россия не согласна с выводами ООН по Донбассу и Крыму

Россия не согласна с выводами генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения народов к Донбассу и Крыму. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Медведев заявил, что у Гутерреша нет права толковать устав ООН

По его словам, Москва считает эти выводы «глубоко ошибочными с точки зрения международного права».

«Мы не согласны с такими выводами и имеем свою, хорошо известную всем, аргументированную позицию», - заключил представитель Кремля.

Ранее экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил «Радиоточке НСН», что Россия должна заявить протест в ООН после слов Гутерреша про Крым и Гренландию.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымДонбассООНРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры