Песков: Россия не согласна с выводами ООН по Донбассу и Крыму

По его словам, Москва считает эти выводы «глубоко ошибочными с точки зрения международного права».

«Мы не согласны с такими выводами и имеем свою, хорошо известную всем, аргументированную позицию», - заключил представитель Кремля.

Ранее экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил «Радиоточке НСН», что Россия должна заявить протест в ООН после слов Гутерреша про Крым и Гренландию.

