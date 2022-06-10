Захарова заявила, что на Западе все устали от Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) на Rutube заявила, что в лице президента Украины Владимира Зеленского Запад взрастил «монстрика».
По её словам, этот «монстрик» уже начал досаждать своим создателям, кусая их «где-то аккуратненько, а где-то неаккуратненько». Поэтому на Западе «от Зеленского все уже устали», считает она.
«Есть люди, которые навязчивы до зубной боли только потому, что они заставляют тебя что-то делать, не забывать о какой-то теме... Они понимают, что они взрастили такое чудовище, которое действует абсолютно в пылу своих каких-то видений. Что-то Зеленский отрабатывает, а в чём-то он уже настолько уверовал в свою мощь, что и стал их утомлять», - заключила дипломат.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что военнослужащие Украины всё больше понимают и осознают безысходность и обречённость своих позиций и положения, и это может привести к тому, что они могут арестовать верхушку офиса Зеленского.
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