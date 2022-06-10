Лавров заявил, что на санкции Зеленского отвечать не нужно
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции против президента РФ Владимира Путина и других российских политиков не требуют ответа, сообщает РИА Новости.
«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны - чем бы дитя ни тешилось», - отметил он, комментируя ограничения, которые ввёл президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее украинский лидер подписал указ о персональных санкциях против Владимира Путина, Сергея Лаврова, а также в отношении министра обороны Сергея Шойгу, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и других, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- В Банке России заявили о высоком риске глобальной рецессии
- В Татарстане суд ликвидировал «Всетатарский общественный центр» за экстремизм
- Россиянам рассказали о последствиях для кожи при использовании просроченной косметики
- Путин пообещал приехать в Туркмению
- Олимпийского чемпиона по гребле на байдарках Дьяченко дисквалифицировали за допинг
- Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Польше
- Лавров заявил, что на санкции Зеленского отвечать не нужно
- Телеграм: Медведев ненавидит. Донбасс казнит. Америка вербует
- Районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал экс-судью Хахалеву
- Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 9,5%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru