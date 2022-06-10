Лавров заявил, что на санкции Зеленского отвечать не нужно

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции против президента РФ Владимира Путина и других российских политиков не требуют ответа, сообщает РИА Новости.

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«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны - чем бы дитя ни тешилось», - отметил он, комментируя ограничения, которые ввёл президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее украинский лидер подписал указ о персональных санкциях против Владимира Путина, Сергея Лаврова, а также в отношении министра обороны Сергея Шойгу, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и других, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей Лавров
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