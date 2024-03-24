Захарова заявила, что из всех глав государств только Зеленский обвинил Россию в теракте

Так она отреагировала на заявление лидера Украины. Как считает дипломат, высказывание Зеленского его разоблачило. Она указала, что заявление президента уничтожило его так, как не смогло бы ни одно проклятье.

Ранее Захарова возмутилась из-за реакции офиса генсека ООН Антониу Гутерриша на теракт.

Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар. В результате погибли 133 человека человек.

