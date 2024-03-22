Захарова возмутилась из-за реакции генсека ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»

По ее словам, произошедшее вечером 22 марта в Москве — это «чудовищный кровавый теракт, который вызывает не “печаль”, а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил ответом официальным лицам Украины за теракт в «Крокус Сити Холле»

