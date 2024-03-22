Захарова возмутилась из-за реакции генсека ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем возмутилась из-за реакции офиса генсека ООН Антониу Гутерриша на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».
«Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли?» — отреагировала на слова Гутерриша Захарова.
По ее словам, произошедшее вечером 22 марта в Москве — это «чудовищный кровавый теракт, который вызывает не “печаль”, а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru