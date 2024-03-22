Захарова возмутилась из-за реакции генсека ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем возмутилась из-за реакции офиса генсека ООН Антониу Гутерриша на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли?» — отреагировала на слова Гутерриша Захарова.

СМИ: В «Крокус Сити Холле» во время теракта могли находиться до 7200 человек

По ее словам, произошедшее вечером 22 марта в Москве — это «чудовищный кровавый теракт, который вызывает не “печаль”, а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил ответом официальным лицам Украины за теракт в «Крокус Сити Холле»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ООНМария ЗахароваТеракт

Горячие новости

Все новости

партнеры