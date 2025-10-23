«Полный мрак»: Захарова раскритиковала ЕС за отказ от газа из России

Комментируя решение ЕС с 2028 года запретить импорт газа из России, она указала, что вводя такие санкции члены объединения не считаются с негативными последствиями для себя самих.

«Классическая история по реализации философской концепции «назло бабушке отморожу уши»... Это, конечно, полный мрак», - заключила дипломат.

Ранее Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии о полном запрете на закупку российского газа с 1 января 2028 года, пишут «Известия».

